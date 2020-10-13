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Более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за сутки госпитализировали 1258 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Telegram-канале во вторник, 13 октября.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 4618 новых случаев COVID-19. Это стало новым рекордом по числу заразившихся в сутки с середины мая, уточнили в оперштабе.

— Всего за последнюю неделю было госпитализировано пациентов на 16,7 процента больше, чем за предыдущую, — уточнили в сообщении.

На искусственной вентиляции легких в городе находятся 297 человек. Среди новых инфицированных 44,7 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 28,9 процента — от 46 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 79 лет. Еще 4,6 процента заразившихся — граждане старше 80 лет, а 10,8 процента — дети.

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