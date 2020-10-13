Неизвестные закидали здание милиции в Минске «коктейлями Молотова»

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В Минске неизвестные бросили три «коктейля Молотова» в здание милиции, сообщило Министерство внутренних дел Белоруссии во вторник, 13 октября.

По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью.

— В Советское РУВД Минска бросали «коктейли Молотова». Происшествие случилось сегодня около пяти часов, — указано в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

На территорию организации были закинуты три бутылки с зажигательной смесью, причем один из снарядов попал в служебный автобус, что привело к его возгоранию. Транспорт оказался частично поврежден.

В настоящее время устанавливаются и разыскиваются причастные к преступлению.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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