Минздрав РФ: Коечный фонд для пациентов с COVID-19 занят почти на 90 процентов

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Коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией занят почти на 90 процентов. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

По его словам, в настоящее время 20 процентов всех пациентов, которые находятся на госпитальной койке, это люди с легкой степенью тяжести заболевания. В это число входят пациенты, которые, по сути, должны находиться дома.

— На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90 процентов, — цитирует Гриднева РИА Новости.

Он добавил, что в период первой волны пандемии в России была отработана стационарная часть оказания помощи.

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