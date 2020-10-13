Восемьдесят регионов РФ остаются на втором этапе снятия ограничений по COVID-19
Восемьдесят регионов остаются на втором этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 13 октября, сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».
— На первом этапе у нас осталось пять субъектов РФ, — цитирует Кравчук РИА Новости.
Она добавила, что 23 субъекта, которые находились на втором или третьем этапе снятия ограничений, в настоящее время не возобновили проведение профилактических мероприятий и диспансеризаций.
Ранее стало известно, что в России коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят почти на 90 процентов.
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