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Восемьдесят регионов РФ остаются на втором этапе снятия ограничений по COVID-19
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Восемьдесят регионов РФ остаются на втором этапе снятия ограничений по COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Восемьдесят регионов остаются на втором этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 13 октября, сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

— На первом этапе у нас осталось пять субъектов РФ, — цитирует Кравчук РИА Новости.

Она добавила, что 23 субъекта, которые находились на втором или третьем этапе снятия ограничений, в настоящее время не возобновили проведение профилактических мероприятий и диспансеризаций.

Ранее стало известно, что в России коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят почти на 90 процентов.

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