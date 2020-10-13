Восемьдесят регионов РФ остаются на втором этапе снятия ограничений по COVID-19

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Восемьдесят регионов остаются на втором этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 13 октября, сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

— На первом этапе у нас осталось пять субъектов РФ, — цитирует Кравчук РИА Новости.

Она добавила, что 23 субъекта, которые находились на втором или третьем этапе снятия ограничений, в настоящее время не возобновили проведение профилактических мероприятий и диспансеризаций.

Ранее стало известно, что в России коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят почти на 90 процентов.

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