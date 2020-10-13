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МИД Норвегии обвинил Россию в кибератаках на парламент страны. Об этом во вторник, 13 октября, заявили в МИД Норвегии со ссылкой на главу ведомства Ине Эриксен Серейде.

Отмечается, что кибератака на парламент страны была якобы совершена 24 августа 2020 года. В тот день оказались взломанными электронные ящики ряда политиков, сообщает РИА Новости.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках.

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