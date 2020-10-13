Названа дата матча между «Спартаком» и «Зенитом» во втором круге РПЛ

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Московский «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом» во втором круге Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 декабря. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе чемпионата.

Как уточняется, матч начнется в 20:00 по столичному времени. После игры команды уйдут на перерыв.

По итогам 10 туров «Зенит» занял первое место, набрав 21 очко. У «Спартака» такое же количество баллов, он расположился на втором месте турнирной таблицы.

Ранее в рамках первого круга встреча команд состоялась 3 октября в Москве. Матч завершился со счетом 1:1.

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