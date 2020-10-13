Еще 52 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Фото: Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 52 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее стало известно, что восемьдесят российских регионов остаются на втором этапе снятия ограничений по COVID-19.

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