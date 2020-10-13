«Вернемся к сенсациям»: Собчак прокомментировала новость о заражении COVID-19

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Телеведущая Ксения Собчак назвала новость о своем заражении коронавирусом одной из «сенсаций». Об этом знаменитость написала в своем Telegram-канале во вторник, 13 октября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тест телеведущей на COVID-19 дал положительный результат.

— О, чую дефицит новостей. Может все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна? — написала Собчак.

О состоянии своего здоровья телеведущая ничего не рассказала.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусной инфекцией. Тест 35-летнего игрока на коронавирус оказался положительным.

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