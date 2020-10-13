Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Минздрав разрешил испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет
Главное
«Вернемся к сенсациям»: Собчак прокомментировала новость о заражении COVID-19
Фото: youtube.com / Agata Muceniece

«Вернемся к сенсациям»: Собчак прокомментировала новость о заражении COVID-19

Вероника Кузьминова

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак назвала новость о своем заражении коронавирусом одной из «сенсаций». Об этом знаменитость написала в своем Telegram-канале во вторник, 13 октября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тест телеведущей на COVID-19 дал положительный результат.

— О, чую дефицит новостей. Может все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна? — написала Собчак.

О состоянии своего здоровья телеведущая ничего не рассказала.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусной инфекцией. Тест 35-летнего игрока на коронавирус оказался положительным.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Коронавирус выявили у губернатора Орловской области

Ксения Собчакпандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Александр Семенников
Александр Семенников

Компьютерных дел мастера или просто мошенники

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Все мнения
О проекте