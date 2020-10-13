СМИ: Ксения Собчак заразилась коронавирусом

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Тест на коронавирус телеведущей Ксении Собчак дал положительный результат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается также, что накануне артистка сдавала ПЦР-тест на COVID-19.

Позднее телеведущая прокомментировала информацию о якобы своем заражении. Она назвала новость одной из «очередных сенсаций».

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусной инфекцией. Тест 35-летнего игрока на коронавирус оказался положительным.

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