СМИ: Ксения Собчак заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус телеведущей Ксении Собчак дал положительный результат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается также, что накануне артистка сдавала ПЦР-тест на COVID-19.
Позднее телеведущая прокомментировала информацию о якобы своем заражении. Она назвала новость одной из «очередных сенсаций».
Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусной инфекцией. Тест 35-летнего игрока на коронавирус оказался положительным.
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