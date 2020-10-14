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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 38 миллионов
Фото: twitter.com/XHNews

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 38 миллионов

Татьяна Плотникова

Общество

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зафиксировано свыше 38 миллионов случаев заражения, подсчитали специалисты Университета имени Джонса Хопкинса в США.

К настоящему времени количество заболевших достигло 38 006 121, летальных исходов — 1 083 875. Выздоровели 26 354 211 человек.

Лидерами по количеству случаев заражения остаются США (7 850 829), Индия (7 175 880) и Бразилия (5 103 408), сообщается на сайте Университета.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки умерли 52 пациента с коронавирусной инфекцией.

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