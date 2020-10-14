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Сандро Шварц возглавил московский футбольный клуб «Динамо»
Фото: YouTube.com/ 1.FSV Mainz 05

Сандро Шварц возглавил московский футбольный клуб «Динамо»

Кирилл Николаев

Спорт

Сандро Шварц возглавил московский футбольный клуб «Динамо». Об этом в среду, 14 октября, сообщили на сайте команды.

Немецкий специалист сменил на посту главного тренера Кирилла Новикова. Ассистентами Шварца стали Волкан Булут и бывший футболист бело-голубых Андрей Воронин. Ранее Шварц с 2017 по 2019 год тренировал немецкий «Майнц».

После десяти матчей «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе бело-голубых пять побед, две ничьи и три поражения.

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