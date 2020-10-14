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Молдавия установила суточный антирекорд по числу больных коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Молдавия установила суточный антирекорд по числу больных коронавирусом

Вероника Кузьминова

В мире

За сутки в Молдавии выявили рекордный рост заболевших — 1149 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее число случаев заражения увеличилось до 64 424. За последние 24 часа в Молдавии умерли 19 пациентов, за все время — 1514.

Врачи выписали еще 400 человек, которые вылечились от коронавируса. Всего победить COVID-19 смогли 45,5 тысячи жителей Молдавии. Уточняется, что сильнее всех вирус распространяется в Кишиневе, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что места в больницах Чехии могут закончиться в конце октября при самом оптимистичном сценарии развития эпидемии в стране.

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