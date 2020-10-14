Франция вводит комендантский час в некоторых регионах на фоне коронавируса

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Комендантский час вводится в нескольких регионах Франции на четыре недели из-за коронавируса. Об этом заявил президент страны Эммануль Макрон.

Ограничения коснутся Иль-де-Франс, Гренобля, Руана, Сент-Этьена, Лиона, Монпелье, Парижа, Лилль, Марсель, Тулузы. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что за все время пандемии число заболевших коронавирусом составило больше 700 тысяч человек.

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