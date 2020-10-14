Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 57 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 57 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 57 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5798 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в среду, 14 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее врач объяснила, почему одноразовые маски носить повторно бессмысленно. Маски и перчатки призваны сдержать эпидемию. И масочный режим был бы гораздо эффективнее, если бы москвичи ответственнее подходили к использованию средств индивидуальной защиты.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата

смертьМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Все мнения
О проекте