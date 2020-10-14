Еще 57 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 57 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5798 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в среду, 14 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее врач объяснила, почему одноразовые маски носить повторно бессмысленно. Маски и перчатки призваны сдержать эпидемию. И масочный режим был бы гораздо эффективнее, если бы москвичи ответственнее подходили к использованию средств индивидуальной защиты.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата