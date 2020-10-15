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Медицинскому симуляционному центру Боткинской больницы исполнилось пять лет
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Медицинскому симуляционному центру Боткинской больницы исполнилось пять лет

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к1Карта всех событий

Медицинскому симуляционному центру (МСЦ) на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина исполнилось пять лет.

Недавно специалисты центра начали проводить выездные занятия для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Трехдневный обучающий курс направлен на повышение профессиональных знаний врачей. Он состоит из образовательных лекций и мастер-классов.

Медицинский симуляционный центр работает по принципу виртуальной многопрофильной клиники. В нем есть отделения урологии, акушерства и гинекологии, неонатологии, реанимация и центр медицины катастроф.

За время существования центра его сотрудники разработали и реализовали более 250 образовательных программ более чем по 50 медицинским направлениям.

С помощью инновационных высокореалистичных виртуальных технологий врачи могут отрабатывать и совершенствовать профессиональные компетенции.

На базе центра также проводят оценочные процедуры соискателей на вакансии в подведомственные учреждения департамента здравоохранения Москвы. Их прошли свыше 1,5 тысячи специалистов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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