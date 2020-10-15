«Ну, теперь держитесь!»: японцы пригрозили России новой подлодкой

Фото: flickr.com /James Cridland

Спуск на воду новой японской подлодки «Тайгэй» вызвал у местных жителей и комментаторов в интернете настоящий ажиотаж. Об этом пишет газета Sankei Shimbun, читатели которой восхитились субмариной и ее характеристиками.

По информации издания, длина подводной лодки — 84 метра, ширина — 9,1 метра. Особая форма и обводы судна делают его менее заметным для неприятеля, отмечают авторы материала.

Ожидается, что подлодку поставят на боевое дежурство в марте 2023 года, причем их число хотят увеличить с 16 до 22.

Японцы выразили мнение, что теперь некоторым странам придется считаться с усилением флота Японии:

«Ну, теперь держитесь, Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!» — написал один из читателей Sankei Shimbun,

«Усиление нашего военного потенциала — дело хорошее, особенно против Китая!» — считает другой пользователь,

«Эй, южнокорейцы! Теперь внимательно следите за обстановкой!», — добавил третий.

При этом некоторые юзеры посчитали подлодку пустой тратой денег, поскольку, по их мнению, флоту нужны новые кадры, а не только техника.

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