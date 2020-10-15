Эксперт по этикету рассказала, чем можно заменить рукопожатие в условиях пандемии

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Рукопожатие можно заменить на устное приветствие, взмах руки, полупоклон и другие бесконтактные жесты в условиях пандемии. Об этом в четверг, 15 октября, рассказала специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова.

Она отметила, что отказ от рукопожатий и дружеских объятий является необходимой мерой на данный момент.

— По правилам этикета, законной альтернативой рукопожатию могут служить устное приветствие, взмах руки, поклон или полупоклон и другие бесконтактные приветственные жесты. В условиях пандемии они вполне уместны в качестве замены традиционному рукопожатию, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Эксперт уточнила, что не стоит обижаться на отказ от рукопожатия. В условиях пандемии коронавируса обиду можно оценить как легкомысленное отношение к болезни.

— Такая позиция не только глубоко ошибочна, но и крайне опасна в сложившихся обстоятельствах, — добавила Басманова.

По ее словам, рукопожатие не является обязательной формой приветствия в обычной жизни.

— Иногда рукопожатие практически невозможно. Например, при значительном расстоянии друг от друга или в случаях, когда руки заняты - дети на руках, чемоданы, сумки. Или если кто-то из партнеров получил травму руки, оберегает руки перед ответственным выступлением. Кроме того, в России рукопожатие мало распространено среди женщин, хотя существуют и обратные примеры, — заключила эксперт по этикету.

Ранее врач предупредила об опасности частого мытья рук. Специалист отметила, что при долгой обработке рук чистящими средствами можно навредить коже и высушить ее. Она уточнила,что шелушение кожи способствует распространению бактерий.

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