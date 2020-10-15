Врачей и учителей без прививок от кори и гриппа могут отстранить от работы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врачей и учителей, не прошедших вакцинацию от гриппа и кори, могут отстранить от работы или не принять на нее, если есть угроза распространения этих болезней. Об этом Интерфаксу заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство предупреждает, что такие меры могут быть приняты при ухудшении эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям. При этом в организации отметили, что граждане имеют право не прививаться, но это не отменяет «правовых последствий», связанных с отказом в трудоустройстве или отстранением от деятельности.

Для педагогов и медиков иммунизация носит обязательный характер, добавляют в Роспотребнадзоре. В пресс-службе также рассказали, что в эпидемическом сезоне на 2020-2021 годы «руководителям организаций рекомендовано обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа». Более того, от гриппа следует привить не менее 60 процентов населения страны.

Ранее сообщалось, что почти четверть россиян привились от гриппа.

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