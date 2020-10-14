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Почти четверть россиян привились от гриппа
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Почти четверть россиян привились от гриппа

Вероника Кузьминова

Здоровье

Прививку от гриппа сделали 34,7 миллиона жителей России, что равно более 23 процентам населения страны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 14 октября, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

— Как вы поручали, мы максимально расширили категории лиц, которые подлежат прививкам гриппа. И сейчас, на конец прошлой недели, прививками охвачено 34,7 миллиона наших граждан, что составляет 23,6 процента, — цитирует Голикову РИА Новости.

По слова вице-премьера, прививочная кампания продолжается в стране.

Также вице-премьер рассказала, что сделала прививку от коронавируса. По ее словам, повышение температуры после вакцинации она не заметила. Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в 29 регионах страны напряженной. При этом вице-премьер заявила, что распространение COVID-19 управляемо, поэтому дополнительных ограничений на фоне пандемии не требуется.

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прививки от гриппаТатьяна ГоликоваРоссия
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