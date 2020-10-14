Почти четверть россиян привились от гриппа

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Прививку от гриппа сделали 34,7 миллиона жителей России, что равно более 23 процентам населения страны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 14 октября, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

— Как вы поручали, мы максимально расширили категории лиц, которые подлежат прививкам гриппа. И сейчас, на конец прошлой недели, прививками охвачено 34,7 миллиона наших граждан, что составляет 23,6 процента, — цитирует Голикову РИА Новости.

По слова вице-премьера, прививочная кампания продолжается в стране.

Также вице-премьер рассказала, что сделала прививку от коронавируса. По ее словам, повышение температуры после вакцинации она не заметила. Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в 29 регионах страны напряженной. При этом вице-премьер заявила, что распространение COVID-19 управляемо, поэтому дополнительных ограничений на фоне пандемии не требуется.

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