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Рекордные 286 человек умерли в России от коронавируса за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Рекордные 286 человек умерли в России от коронавируса за сутки

Ростислав Зубков

Общество

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 286 человек. Это новый максимум с начала пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным ведомства, 57 пациентов умерли в Москве, 46 — в Санкт-Петербурге и 12 — в Ростовской области. За все время распространения инфекции в РФ от вируса скончался 23 491 человек.

Рекордные 286 человек умерли в России от коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Предыдущий максим по числу летальных исходов за один день был зарегистрирован 13 октября — 244.

С начала пандемии в России было выявлено 1 354 163 случая коронавируса. При этом 1 048 097 пациентов переболели и выздоровели.

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