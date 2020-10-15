Рекордные 286 человек умерли в России от коронавируса за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 286 человек. Это новый максимум с начала пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным ведомства, 57 пациентов умерли в Москве, 46 — в Санкт-Петербурге и 12 — в Ростовской области. За все время распространения инфекции в РФ от вируса скончался 23 491 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Предыдущий максим по числу летальных исходов за один день был зарегистрирован 13 октября — 244.

С начала пандемии в России было выявлено 1 354 163 случая коронавируса. При этом 1 048 097 пациентов переболели и выздоровели.

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