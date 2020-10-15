Назван самый надежный тест на COVID-19
Самым надежным методом выявления коронавируса является тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Об этом в эфире Первого канала сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Он отметил, что по-настоящему увидеть коронавирусную инфекцию в организме человека можно только прямым методом, каким является ПЦР-тест. Специалист уточнил, что экспресс-тесты не всегда могут обнаружить наличие иммуноглобулина М, который сообщает об инфекции.
Ранее патологоанатом рассказала о влиянии COVID-19 на органы человека. Из-за коронавирусной инфекции у человека может появиться массивный отек легких.
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