Назван самый надежный тест на COVID-19

Фото: пресс-служба главы Республики Крым

Самым надежным методом выявления коронавируса является тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Об этом в эфире Первого канала сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он отметил, что по-настоящему увидеть коронавирусную инфекцию в организме человека можно только прямым методом, каким является ПЦР-тест. Специалист уточнил, что экспресс-тесты не всегда могут обнаружить наличие иммуноглобулина М, который сообщает об инфекции.

Ранее патологоанатом рассказала о влиянии COVID-19 на органы человека. Из-за коронавирусной инфекции у человека может появиться массивный отек легких.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист назвала самый «опасный» предмет в офисе при пандемии