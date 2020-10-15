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Жителей Подмосковья предупредили о сильном порывистом ветре 15 октября
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Жителей Подмосковья предупредили о сильном порывистом ветре 15 октября

Кирилл Николаев

Общество

Жителей Подмосковья предупредили о сильном порывистом ветре в четверг, 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Отмечается, что до 21:00 15 октября в регионе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим гражданам порекомендовали не находиться рядом с шаткими конструкциями.

МЧС призвало жителей Подмосковья быть внимательными и осторожными, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичей предупредили о понижении атмосферного давления.

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сильный ветерМЧС РоссииМосковская область
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