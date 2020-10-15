Синоптики сообщили о погоде в Москве 15 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В четверг, 15 октября, столичный регион будет находиться в южной части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 13-15 градусов. В Подмосковье температура ожидается 11-16 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что по-прежнему в столичном регионе сохраняется нехарактерная для середины октября теплая погода, атмосферное давление продолжит понижаться и днем уже будет ниже нормы. Особенно неблагоприятны такие изменения внешних факторов для лиц, которые страдают хроническими заболеваниями органов дыхания и суставов, перенесших сосудистые нарушения и осложненные кислородной недостаточностью. Чтобы безболезненно адаптироваться к осенне-зимним условиям следует изменить режим труда, отдыха, питания, нормализовать сон, который должен быть не менее 7-8 часов.

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