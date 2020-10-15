Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать меры безопасности на фоне COVID-19
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать меры безопасности на фоне COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Ситуация с ростом заболевших коронавирусом в России тревожная. Об этом заявили в европейском офисе Всемирной организации здравоохранения.

Там уточнили, что не прогнозируют дальнейшее развитие ситуации в стране и отдельно в Москве.

— Мы наблюдаем тревожное увеличение числа случаев (коронавируса) в Российской Федерации. Это общая тенденция во всей Европе и во всем мире. Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию, и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19, — цитирует ВОЗ РИА Новости.

Уточняется, что не поздно начать соблюдать меры безопасности. Например дистанцирование людей, тестирование на коронавирус и изоляция больных. Более жесткие меры, по мнению представителей ВОЗ, можно применять в отдельных районах с очагами заражения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова заявила о нескольких вариантах коронавируса в России

ВОЗпандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Как сделать так, чтобы люди не голодали

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Людмила Гусева
Людмила Гусева

Переходим на электронные трудовые книжки

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Главное требование общества к Кремлю

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Все мнения
О проекте