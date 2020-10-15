ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать меры безопасности на фоне COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ситуация с ростом заболевших коронавирусом в России тревожная. Об этом заявили в европейском офисе Всемирной организации здравоохранения.

Там уточнили, что не прогнозируют дальнейшее развитие ситуации в стране и отдельно в Москве.

— Мы наблюдаем тревожное увеличение числа случаев (коронавируса) в Российской Федерации. Это общая тенденция во всей Европе и во всем мире. Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию, и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19, — цитирует ВОЗ РИА Новости.

Уточняется, что не поздно начать соблюдать меры безопасности. Например дистанцирование людей, тестирование на коронавирус и изоляция больных. Более жесткие меры, по мнению представителей ВОЗ, можно применять в отдельных районах с очагами заражения.

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