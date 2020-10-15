Нидерланды поставили новый рекорд по суточному числу COVID-заболевших
Число заболевших коронавирусом увеличилось в Нидерландах на рекордные 7833 человека. Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения.
За неделю рост заразившихся составил 47 процентов. Всего в стране было зафиксировано около 203 тысяч случаев COVID-19 с начала пандемии. По количеству зараженных лидируют Роттердам, Амстердам и Гаага.
Жертвами коронавируса в Нидерландах стали 6,6 тысячи человек, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что более двух тысяч человек заболели коронавирусом в Израиле за сутки.
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