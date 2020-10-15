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Курс доллара и евро вырос на Мосбирже
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Курс доллара и евро вырос на Мосбирже

Вероника Кузьминова

Экономика

Курс доллара вырос до 78,093 рубля, а евро — до 91,453. Об этом свидетельствуют данные единой торговой сессии (ЕТС) на Московской бирже.

В четверг, 15 октября, доллар «подрос» 69,63 копейки. На ЕТС заключили 41,1 тысячи сделок. Их сумма превысила 211 миллиардов рублей.

Курс евро вырос на 61,43 копейки. Заключено порядка пяти тысяч сделок на 24,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с 8 октября. В среду, 14 октября, рубль ослаб к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже.

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