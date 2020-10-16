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Ученые выявили опасность коронавируса для молодых людей
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые выявили опасность коронавируса для молодых людей

Юлия Курганова

Здоровье

Норвежские ученые из Бергенского университета установили, что COVID-19 может быть опасен для людей в молодом возрасте из-за нарушений в работе иммунной системы.

Специалисты проследили за течением болезни у молодых пациентов и пришли к выводу, что у некоторых из них вырабатывались антитела, которые блокировали интерфероны, являющиеся важной частью имуннитета.

Исследователи отметили, что в таких случаях организм пациентов начинал «работать против себя».

— Относительно легко увидеть, есть ли у молодых людей с COVID-19 эти антитела в крови. В этом случае можно было бы использовать дополнительные интерфероны в качестве лечения, — добавили ученые.

Результаты исследования опубликованы в журнале EurekAlert.

Ранее сообщалось, что ученые заявили о способности COVID-19 вызывать шизофрению. Группа бразильских ученых выяснила, что коронавирус приводит к гибели нейронов в коре головного мозга не только у пациентов, которые перенесли заболевание в тяжелой форме, но и у тех, кому не требовалась госпитализация.

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