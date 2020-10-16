Ученые выявили опасность коронавируса для молодых людей
Норвежские ученые из Бергенского университета установили, что COVID-19 может быть опасен для людей в молодом возрасте из-за нарушений в работе иммунной системы.
Специалисты проследили за течением болезни у молодых пациентов и пришли к выводу, что у некоторых из них вырабатывались антитела, которые блокировали интерфероны, являющиеся важной частью имуннитета.
Исследователи отметили, что в таких случаях организм пациентов начинал «работать против себя».
— Относительно легко увидеть, есть ли у молодых людей с COVID-19 эти антитела в крови. В этом случае можно было бы использовать дополнительные интерфероны в качестве лечения, — добавили ученые.
Результаты исследования опубликованы в журнале EurekAlert.
Ранее сообщалось, что ученые заявили о способности COVID-19 вызывать шизофрению. Группа бразильских ученых выяснила, что коронавирус приводит к гибели нейронов в коре головного мозга не только у пациентов, которые перенесли заболевание в тяжелой форме, но и у тех, кому не требовалась госпитализация.
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