«Ремдесивир» почти не снижает смертность среди пациентов с COVID-19
Применение «Ремдесивира» не оказывает существенного влияния на снижение смертности у пациентов с COVID-19. Об этом сообщило в четверг, 15 октября, издание The Financial Times со ссылкой на исследование ВОЗ.
Ученые оценили эффективность «Ремдесивира» и нескольких других лечебных препаратов, которые принимали 11 266 госпитализированных пациентов.
— Схемы лечения «Ремдесивиром», «Гидроксихлорохином», «Лопинавиром» и «Интерфероном», как оказалось, оказывают мало влияние на смертность в больницах, — сказано в исследовании.
Кроме того, специалисты установили, что данные препараты не оказывают особого влияния на длительность госпитализации больных.
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