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МВД не подтвердило информацию о москвичке, пострадавшей за замечание об отсутствии маски
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

МВД не подтвердило информацию о москвичке, пострадавшей за замечание об отсутствии маски

Юлия Курганова

Происшествия

В столичной пресс-службе МВД заявили, что сообщений и телефонограмм по поводу пострадавшей из-за замечания мужчине об отсутствии маски москвички им не поступало.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина ударил ножом женщину за замечание об отсутствии у него защитной маски.

Уточнялось, что инцидент случился в одном из магазинов подмосковного Кунцева, в котором мужчина находился без медицинской маски. После конфликта злоумышленник подкараулил 63-летнюю женщину на улице рядом с магазином и ударил ножом в область ребер. Пострадавшую доставили в больницу.

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