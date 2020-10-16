Синоптики сообщили о похолодании и дождях в Москве 16 октября

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 16 октября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов. В Подмосковье температура ожидается 5-10 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что по медицинской характеристике внешние условия с гипоксическим эффектом, что может неблагоприятно сказываться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, страдающих кислородной недостаточностью. Преобладание повышенной влажности может обострять и болезни суставов. Геомагнитный фон 16 октября будет спокойным.

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