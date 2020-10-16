Наталья Сергунина: Более 190 тысяч человек посетили «Цифровое деловое пространство»

Фото: АГН «Москва»

Более 190 тысяч человек посетили «Цифровое деловое пространство». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, этому городскому проекту для предпринимателей исполнилось три года. За это время в нем состоялись около 1,4 тысячи мероприятий. Здесь регулярно проходят образовательные и деловые программы для москвичей и бизнес-сообщества.

— С момента открытия «Цифрового делового пространства» его посетили больше 192 тысяч человек, — отметила Сергунина.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что за три года этот проект заработал репутацию одного из самых популярных городских пространств для предпринимателей и венчурных инвесторов. Важным направлением работы «Цифрового делового пространства» являются познавательные диджитал-проекты.

В августе 2020 года проект получил признание международного архитектурного сообщества и вышел в финал европейской премии The Plan Award.

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