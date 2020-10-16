Названы объемы выпуска медицинских масок и перчаток в России
В России ежедневно производится до девяти миллионов медицинских масок, причем объемы выпуска можно увеличить вдвое. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
— Сегодня российскими предприятиями выпускается 8,5–9 миллионов масок ежедневно. Однако сейчас они работают вполовину своей максимальной мощности, — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Также в стране ежесуточно создается 114 тысяч пар перчаток для большей защиты в условиях пандемии коронавируса. Объем производства этих средств защиты можно повысить более чем в четыре раза — до 520 тысяч.
В Минпромторге добавили, что работают над поддержкой производственных мощностей, а также выполняют инвестиционные проекты, в том числе при содействии Фонда развития промышленности.
Ранее Дептранс Москвы заявил, что пассажиров не будут пускать в транспорт столицы без маски и перчаток.
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