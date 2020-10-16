Более пяти тысяч случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
За последние 24 часа в столице выявили 5049 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
Таким образом, в городе за все время наблюдений было выявлено 352 995 случаев COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Москве за последние 24 часа от коронавируса вылечились 1803 человека. Количество тех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 270 226 человек.
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