Более 370 пациентов с коронавирусом лечатся во Второй инфекционной больнице

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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Более 370 пациентов с COVID-19 проходят лечение в инфекционной больнице № 2 в столице. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил главный врач медучреждения Светлана Краснова в Facebook.

Она отметила, что 21 человек находится в реанимации, 372 случая COVID-19 подтверждено.

— Из них: 7/13 детей, 7/19 беременных, рожениц и родильниц, 3/5 человек в хирургическом отделении, 5/12 пациентов в реанимации (на ИВЛ — четыре, ВНИВЛ — пять), — рассказала Краснова.

⚡️16.10.2020 (230 сутки работы с COVID).В больнице 854 человека (в том числе 21 в реанимации), из них:- 310 человек... Опубликовано Светланой Красновой Четверг, 15 октября 2020 г.

Она также добавила, что из больницы выписали 89 человек, среди которых 31 пациент вылечился от коронавируса.

Ранее сообщалось, что более 1,1 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки. Отмечается, что количество новых случаев COVID-19 за последнюю неделю увеличилось на 29,4 процента, чем за предыдущую. Всего за эту неделю госпитализировали на 16,8 процента больше, чем за прошлую.

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