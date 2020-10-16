Стоимость лекарства от коронавируса «Фавипиравир» в России резко снизилась

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Стоимость лекарства от коронавируса фавипиравир в регионах России теперь составит около 5,5 тысячи рублей, включая НДС. Об этом Федеральная антимонопольная служба сообщила в пятницу, 16 октября.

Ведомство обратило внимание, что вышеуказанная цена приводится без учета надбавок за упаковку, которые разнятся в зависимости от субъекта страны.

В самой упаковке, по информации ФАС, будет 50 таблеток. Предельная отпускная стоимость препарата была согласована первым двум фармпроизводителям в размере 100 рублей за одну таблетку.

— Так, если на сегодняшний день розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 рублей до 16 306 рублей, то после регистрации его предельной отпускной цены, максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6 875 рублей включая НДС (упаковка 50 таблеток), — пояснили в службе.

Там добавили, что предельная цена средства упала более чем в два раза. Это в свою очередь повысит доступность лекарства для граждан.

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