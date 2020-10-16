Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стоимость лекарства от коронавируса «Фавипиравир» в России резко снизилась
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Стоимость лекарства от коронавируса «Фавипиравир» в России резко снизилась

Ростислав Зубков

Товары

Стоимость лекарства от коронавируса фавипиравир в регионах России теперь составит около 5,5 тысячи рублей, включая НДС. Об этом Федеральная антимонопольная служба сообщила в пятницу, 16 октября.

Ведомство обратило внимание, что вышеуказанная цена приводится без учета надбавок за упаковку, которые разнятся в зависимости от субъекта страны.

В самой упаковке, по информации ФАС, будет 50 таблеток. Предельная отпускная стоимость препарата была согласована первым двум фармпроизводителям в размере 100 рублей за одну таблетку.

— Так, если на сегодняшний день розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 рублей до 16 306 рублей, то после регистрации его предельной отпускной цены, максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6 875 рублей включая НДС (упаковка 50 таблеток), — пояснили в службе.

Там добавили, что предельная цена средства упала более чем в два раза. Это в свою очередь повысит доступность лекарства для граждан.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Эксперты объяснили публикацию о побочных эффектах фавипиравира

лекарствоРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Как сделать так, чтобы люди не голодали

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Все мнения
О проекте