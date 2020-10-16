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Трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов по техническим причинам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов по техническим причинам

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Трамваи № 12, 24, 37, 43, 46 и 50 задерживаются на шоссе Энтузиастов по техническим причинам. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршруты трамваем временно изменены. Пассажиров призвали внимательно слушать объявления водителей.

Жителей столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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