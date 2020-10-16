«Две звезды»: Кузьмин опубликовал архивное фото с Пугачевой

Фото: youtube.com / Россия 1

Музыкант Владимир Кузьмин показал поклонникам архивную фотографию с певицей Аллой Пугачевой. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

На снимке звезды запечатлены в молодости. Они сидят в кафе. Примадонна выглядит удивленной, будто не знала, что ее будут фотографировать.

— Как бы вы подписали это фото? — обратился к подписчикам музыкант.

Фанаты оценили фотографию и предложили свои варианты.

«Две звезды, две светлых повести»; «Надо же такому случиться...»; «Такие молодые, красивые. Две звезды. Как они все-таки гармонично смотрелись»; «Как молоды мы были, как верили в себя», — написали фолловеры.

Ранее СМИ сообщили, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева стала бабушкой в пятый раз. Племянник певицы Владислав подарил ей внучку в августе, но скрывал эту новость от посторонних. Отмечается, что родственник артистки назвал дочь Евгенией.

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