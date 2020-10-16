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Движение трамваев восстановили на шоссе Энтузиастов
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение трамваев восстановили на шоссе Энтузиастов

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Движение трамваев восстановили на шоссе Энтузиастов. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее трамваи № 12, 24, 37, 43, 46 и 50 задерживались на шоссе Энтузиастов по техническим причинам. Их маршруты были изменены.

В настоящее время движение восстановлено в полном объеме.

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