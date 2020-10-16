Почти все СИЗО Москвы прекратят прием новых обвиняемых из-за коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Почти все СИЗО столицы с 19 октября прекратят прием новых обвиняемых. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Подобная мера принята из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Она продлится до особого распоряжения. Прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществлен только в СИЗО-7 управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Москве.

Кроме того, в рамках борьбы с коронавирусом приостановлены проведение коротких свиданий и прием передач (кроме лекарств и медицинских предметов). С 19 октября и до особого указания в УФСИН Москвы весь личный состав будет нести службу по двухнедельному графику без выхода за пределы учреждения, сообщает ТАСС.

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