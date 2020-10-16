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Азербайджан заявил о невозможности решить конфликт в Карабахе без Турции
Фото: president.az /Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Азербайджан заявил о невозможности решить конфликт в Карабахе без Турции

Вероника Кузьминова

В мире

Политическая деэскалация конфликта в Нагорном Карабахе невозможна без участия Турции. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 16 октября.

При этом азербайджанская сторона, по его словам, не намерена просить военной помощи у Турции и Пакистана. Также страна не рассматривает план по релокации конфликта на территорию Армении.

— У нас нет никаких военных целей на территории Армении, — заявил Алиев в эфире турецкого телеканала A Haber.

Ранее армянская сторона конфликта сообщала, что Турция использует в зоне нагорнокарабахского конфликта спецподразделения армии Пакистана. Азербайджан опроверг эти данные.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

Читайте также: Лавров призвал ввести миротворцев для сохранения спокойствия в Карабахе

ТурцияАзербайджанНагорный Карабах
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