Число жертв обстрела в Азербайджане достигло 12 человек

Фото: twitter.com/hikmethajiyev

В результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа погибли 12 мирных жителей, рассказали в Генеральной прокуратуре государства.

Как написал в своем Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, помимо погибших известно более чем о 40 раненых. Спасательная операция продолжается.

Власти Азербайджана обвинили Армению в ракетном обстреле. Гаджиев отметил, что «политика террора Армении должна быть прекращена».

Further update: More than 10 civilians killed, around 40 are wounded. Rescue operations continue. Armenia's policy of state terror must be stopped. pic.twitter.com/I6ahPmmLXy — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2020

Ранее сообщалось, что Азербайджан обвинил Армению в гибели шестерых мирных жителей, среди которых — двое детей.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

Читайте также: Армения объявила о ликвидации азербайджанских дронов в своем пространстве