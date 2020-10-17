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Пушков исключил союз РФ и Турции из-за отказа Анкары признать статус Крыма
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Пушков исключил союз РФ и Турции из-за отказа Анкары признать статус Крыма

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Между Россией и Турцией не может быть союзнических отношений, пока последняя не признает Крым частью РФ. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в социальных сетях.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара считает присоединение полуострова к России аннексией и не признает соответствующего статуса Крыма. Также политик подчеркнул приверженность защите суверенитета Украины.

В свою очередь российский сенатор оказался не удивлен позицией Эрдогана по данному вопросу, поскольку тот уже несколько раз выступал с подобными заявлениями. Однако Пушков напомнил, что отдельные эксперты продолжают дискутировать о возможности союза РФ и Турции.

— Ни о каком «союзе» речи и близко идти не может, — написал парламентарий в Telegram.

Сенатор добавил, что у Эрдогана, судя по всему, своя повестка, раз он так часто подчеркивает позицию Анкары по данному вопросу.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: На Украине заявили о намеренной потере Крыма и Донбасса

ТурцияКрымСенатор Алексей Пушков
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