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Более двух тысяч пациентов в Москве вылечились от COVID-19 за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более двух тысяч пациентов в Москве вылечились от COVID-19 за сутки

Ростислав Зубков

Общество

В Москве за минувшие сутки после заражения коронавирусом выздоровел еще 2001 пациент. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в субботу утром, 17 октября.

По словам замглавы города, число вылечившихся от COVID-19 горожан продолжает расти ежедневно.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 272 227, — цитирует заммэра Telegram-канал оперштаба.

Ранее сообщалось, что еще 56 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве.

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