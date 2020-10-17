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Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали на Сахалине
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали на Сахалине

Ростислав Зубков

Общество

В Сахалинской области скончался первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

По данным властей, речь идет о 69-летнем жителе Южно-Сахалинска. Как утверждают специалисты, к гибели мужчины привела «неконтролируемая инфекция с поражением всех органов и систем».

За последние сутки в РФ жертвами COVID-19 стали 279 человек. Общее количество летальных исходов выросло до 24 002.

Ранее сообщалось, что еще 56 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве.

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