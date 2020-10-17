Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали на Сахалине
В Сахалинской области скончался первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
По данным властей, речь идет о 69-летнем жителе Южно-Сахалинска. Как утверждают специалисты, к гибели мужчины привела «неконтролируемая инфекция с поражением всех органов и систем».
За последние сутки в РФ жертвами COVID-19 стали 279 человек. Общее количество летальных исходов выросло до 24 002.
Ранее сообщалось, что еще 56 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве.
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