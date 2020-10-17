Роналду продемонстрировал поклонникам знание русского языка
Форвард итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду пообщался с поклонниками в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram. Во время общения футболист сказал несколько фраз на русском языке.
Фрагмент записи был опубликован в Instagram-аккаунте Sports.ru.
Поклонники известного игрока попросили его произнести пару фраз на русском языке.
— На здоровье. Как дела? Хорошо, — ответил португалец.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду заболел коронавирусом. Отмечается, что тест 35-летнего игрока на коронавирус оказался положительным. Футболист чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов болезни.
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