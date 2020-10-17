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Эрдоган сообщил об обнаружении новых запасов газа в Черном море
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган сообщил об обнаружении новых запасов газа в Черном море

Юлия Захарова

В мире

Новые запасы природного газа обнаружены в Черном море. Об этом в субботу, 17 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как уточняется, их объемы составляют 85 миллиардов кубических метров. Общий же размер месторождения равен 405 миллиардам кубометров.

— Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 миллиардов кубометров газа. Общий объем оставляет 405 миллиардов кубометров, — говорится в официальном аккаунте главы Турции в Twitter.

По словам Эрдогана, добычу газа на указанной локации необходимо начать в 2023 году.

Напомним, что в августе 2020 года турецкий лидер заявил, что страна обнаружила в Черном море крупнейшее в своей истории месторождения газа. Его объемы достигают 320 миллиардов кубометров.

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природный газЧерное мореРеджеп Эрдоган
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