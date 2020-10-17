Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Имперские амбиции»: почему Эрдоган не признает Крым частью РФ
Фото: tccb.gov.tr

«Имперские амбиции»: почему Эрдоган не признает Крым частью РФ

Рафаэль Залян

В мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил о том, что не признает российский статус Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, который находится с рабочим визитом в Турции. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у эксперта, почему официальная Анкара продолжает считать полуостров частью Украины и как связана позиция Эрдогана по Крыму с Карабахом.

По словам политолога и директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в высказываниях Эрдогана ясно слышны его имперские амбиции.

— Весь внутренний мир турецкого президента по Крыму выражен в телесериале «Великолепный век», где полуостров является частью Османской империи. И я не шучу — этот сериал государственная заказуха самого Эрдогана. Что удивительно, он продолжает считать полуостров неотъемлемой частью империи, — считает политолог.

Эксперт заметил, что именно поэтому Анкара так рьяно поддерживает «украинский статус Крыма». А все дело в том, что у украинцев полуостров, как заметил политолог, отобрать намного проще, чем у Российской Федерации.

— Но есть и другой аспект этой проблемы, который объясняет, почему Эрдоган вдруг снова вспомнил о Крыме. Это связано с карабахским конфликтом. Турция занимает в действительности роль главного активизатора войны. Но туркам, в отличие от азербайджанцев, нужно не только разрешение военного конфликта, а именно военная победа, потому что для них это выражение позиции. И им нужно восстановить своего рода Османскую империю. Но так как воссоздать империю в нынешних политических условиях в чистом виде невозможно, то создать систему доминионов вполне реально. Но для этого надо продемонстрировать свою способность решать проблему с соседями. По этой причине им и нужна именно военная победа, — отмечает Журавлев.

Однако здесь, как считает эксперт, их интересы расходятся с нашими, поскольку Москве военная победа кого бы то ни было в Карабахе не нужна. Иначе начнется партизанская война, да и политическая конвертация военной победы невозможна.

Но турки, как считает Журавлев, этого не понимают, им это и не важно. Так как их главная цель — повысить свое влияние на Кавказе.

А так как в этом вопросе интересы Москвы и Анкары сталкиваются, Эрдоган намеренно поднимает и другие территориальные вопросы, где затрагиваются и российские интересы.

— Все равно сохранять видимость дружбы совсем не обязательно. Это не значит, что мы начнем отзывать послов, нет. В том-то и дело, что российско-турецкие отношения всегда были многовекторными. В каких-то вопросах мы дружим, а в каких-то — боремся. Например, и Россия, и Турция не воспринимают диктатуру США. А вот конкретно в территориальных вопросах мы — соперники: в Крыму, на Кавказе, в Поволжье, где много турецких школ и культурных центров, — перечислил Журавлев.

Эксперт заметил, что по крымскому вопросу Турция готова всячески поддерживать Украину в намерении «вернуть влияние на полуостров», но с дальнейшей целью отобрать этот регион себе.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: На Украине заявили о намеренной потере Крыма и Донбасса

ТурцияКрымРеджеп Тайип Эрдоган
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте