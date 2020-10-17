«Имперские амбиции»: почему Эрдоган не признает Крым частью РФ

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил о том, что не признает российский статус Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, который находится с рабочим визитом в Турции. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у эксперта, почему официальная Анкара продолжает считать полуостров частью Украины и как связана позиция Эрдогана по Крыму с Карабахом.

По словам политолога и директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в высказываниях Эрдогана ясно слышны его имперские амбиции.

— Весь внутренний мир турецкого президента по Крыму выражен в телесериале «Великолепный век», где полуостров является частью Османской империи. И я не шучу — этот сериал государственная заказуха самого Эрдогана. Что удивительно, он продолжает считать полуостров неотъемлемой частью империи, — считает политолог.

Эксперт заметил, что именно поэтому Анкара так рьяно поддерживает «украинский статус Крыма». А все дело в том, что у украинцев полуостров, как заметил политолог, отобрать намного проще, чем у Российской Федерации.

— Но есть и другой аспект этой проблемы, который объясняет, почему Эрдоган вдруг снова вспомнил о Крыме. Это связано с карабахским конфликтом. Турция занимает в действительности роль главного активизатора войны. Но туркам, в отличие от азербайджанцев, нужно не только разрешение военного конфликта, а именно военная победа, потому что для них это выражение позиции. И им нужно восстановить своего рода Османскую империю. Но так как воссоздать империю в нынешних политических условиях в чистом виде невозможно, то создать систему доминионов вполне реально. Но для этого надо продемонстрировать свою способность решать проблему с соседями. По этой причине им и нужна именно военная победа, — отмечает Журавлев.

Однако здесь, как считает эксперт, их интересы расходятся с нашими, поскольку Москве военная победа кого бы то ни было в Карабахе не нужна. Иначе начнется партизанская война, да и политическая конвертация военной победы невозможна.

Но турки, как считает Журавлев, этого не понимают, им это и не важно. Так как их главная цель — повысить свое влияние на Кавказе.

А так как в этом вопросе интересы Москвы и Анкары сталкиваются, Эрдоган намеренно поднимает и другие территориальные вопросы, где затрагиваются и российские интересы.

— Все равно сохранять видимость дружбы совсем не обязательно. Это не значит, что мы начнем отзывать послов, нет. В том-то и дело, что российско-турецкие отношения всегда были многовекторными. В каких-то вопросах мы дружим, а в каких-то — боремся. Например, и Россия, и Турция не воспринимают диктатуру США. А вот конкретно в территориальных вопросах мы — соперники: в Крыму, на Кавказе, в Поволжье, где много турецких школ и культурных центров, — перечислил Журавлев.

Эксперт заметил, что по крымскому вопросу Турция готова всячески поддерживать Украину в намерении «вернуть влияние на полуостров», но с дальнейшей целью отобрать этот регион себе.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: На Украине заявили о намеренной потере Крыма и Донбасса