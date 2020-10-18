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Москвичей предупредили об изменении в работе ряда автобусных маршрутов

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Московский, 3-й микрорайон Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке режима работы ряда автобусных маршрутов в столице.

С 26 октября изменится время работы маршрута автобуса № 879 на участке от Марьина до 3-го микрорайона Московского. По будним дням автобусы будут ходить от остановки «Марьино» – с 06:49 до 23:44 (вместо 07:27-21:45), а от остановки «3-й микрорайон Московского» – с 05:55 до 23:06 (вместо 05:55-20:09).

Также с 26 октября изменится время работы маршрута автобуса № 444. Автобусы будут отправляться от станции метро «Теплый Стан» – с 05:00 до 22:00 (вместо 05:21-20:30), от улицы Академика Варги – с 05:11 до 22:11 (вместо 05:32-20:43).

Кроме того, в центре Москвы на маршруте К вместо автобусов станут ходить электробусы по обновленному маршруту – от станции метро «Китай-город» до кинотеатра «Ударник».

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что график работы ряда остановок автобусного маршрута № 531 изменится в Москве.

Читайте также: Маршруты автобусов изменятся в нескольких районах Москвы

изменение маршрутаГУП «Мосгортранс»общественный наземный транспорт
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