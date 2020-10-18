Коронавирус выявили у 4610 человек в Москве за сутки
В Москве за сутки выявили 4610 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале в воскресенье, 18 октября.
Ранее стало известно, что в РФ за сутки выявили 15 099 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев заражения оказалось в Москве (4610), Санкт-Петербурге (674) и Московской области (460).
В Москве за все время пандемии было зафиксировано 362 253 случая коронавируса. Более пяти тысяч человек скончалось, выздоровели более 273 тысяч человек.
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