Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам ответили на основные вопросы о коронавирусе
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Москвичам ответили на основные вопросы о коронавирусе

Виктория Родимкина

Город

Москвичам ответили на самые популярные вопросы о коронавирусе, в частности, как передается вирус, нужно ли соблюдать домашний режим, где и как сделать тест на антитела, могут ли животные заразиться COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, существуют два способа передачи инфекции — воздушно-капельный и контактно-бытовой. Граждане могут заразиться при разговоре или через предметы обихода. Вирус не может попасть в квартиру при проветривании. На предметах коронавирус может сохраняться от двух часов до пяти дней в зависимости от материала. Так, на алюминии вирус способен существовать от двух до восьми часов, на пластике — пять дней.

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у животных нет. Кроме того, известно, что насекомые также не могут быть переносчиками инфекции.

Пройти бесплатный тест на коронавирус можно в 207 поликлиниках Москвы. Для этого нужно взять с собой паспорт и московский полис ОМС. Для получения результата требуется время. Исследования проводят в 16 столичных лабораториях.

Тестирование на COVID-19 также проходят все медики столицы, которые работают в коронавирусных стационарах. В случае, если тест показал наличие в организме антител, необходимо соблюдать домашний режим в течение двух недель. На сайте мэра столицы уточнили, что всех новорожденных проверяют на наличие коронавируса.

Москвичам ответили на основные вопросы о коронавирусеФото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, начиная с 5 октября, все предприятия Москвы должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников. За этим следит правительство Москвы, которое каждую неделю получает отчет от компаний.

Кроме того, с 19 октября учиться дистанционно в Москве будут школьники 6-11-х классов, а до 1 ноября приостанавливают работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.

При этом домашний режим рекомендован москвичам старше 65 лет и людям, имеющим ряд хронических заболеваний, а также беременным. При этом штрафовать эту категорию граждан за выход из дома не будут. Уточняется, что в городе также не планируют вводить пропускной режим.

В Москве действует горячая линия по коронавирусу, позвонив на которую москвичи могут оставить заявку на доставку дров, лекарств или продуктов питания. Также сообщается, что бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и людей с рядом хронических заболеваний приостановлен до 28 октября.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин сообщил о снижении наполняемости общественного транспорта в Москве

вопросы населенияпандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте