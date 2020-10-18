Москвичам ответили на основные вопросы о коронавирусе

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Москвичам ответили на самые популярные вопросы о коронавирусе, в частности, как передается вирус, нужно ли соблюдать домашний режим, где и как сделать тест на антитела, могут ли животные заразиться COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, существуют два способа передачи инфекции — воздушно-капельный и контактно-бытовой. Граждане могут заразиться при разговоре или через предметы обихода. Вирус не может попасть в квартиру при проветривании. На предметах коронавирус может сохраняться от двух часов до пяти дней в зависимости от материала. Так, на алюминии вирус способен существовать от двух до восьми часов, на пластике — пять дней.

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у животных нет. Кроме того, известно, что насекомые также не могут быть переносчиками инфекции.

Пройти бесплатный тест на коронавирус можно в 207 поликлиниках Москвы. Для этого нужно взять с собой паспорт и московский полис ОМС. Для получения результата требуется время. Исследования проводят в 16 столичных лабораториях.

Тестирование на COVID-19 также проходят все медики столицы, которые работают в коронавирусных стационарах. В случае, если тест показал наличие в организме антител, необходимо соблюдать домашний режим в течение двух недель. На сайте мэра столицы уточнили, что всех новорожденных проверяют на наличие коронавируса.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, начиная с 5 октября, все предприятия Москвы должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников. За этим следит правительство Москвы, которое каждую неделю получает отчет от компаний.

Кроме того, с 19 октября учиться дистанционно в Москве будут школьники 6-11-х классов, а до 1 ноября приостанавливают работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.

При этом домашний режим рекомендован москвичам старше 65 лет и людям, имеющим ряд хронических заболеваний, а также беременным. При этом штрафовать эту категорию граждан за выход из дома не будут. Уточняется, что в городе также не планируют вводить пропускной режим.

В Москве действует горячая линия по коронавирусу, позвонив на которую москвичи могут оставить заявку на доставку дров, лекарств или продуктов питания. Также сообщается, что бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и людей с рядом хронических заболеваний приостановлен до 28 октября.

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